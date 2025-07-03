Міхаїл Гудков обійняв посаду заступника головнокомандувача ВМФ у березні 2025 року

У Курській області Росії Сили оборони ліквідували генерал-майора та заступника головнокомандувача військово-морського флоту Росії Міхаіла Гудкова. Разом із ним ліквідований військовий Наріман Шихалієв, повідомив у четвер, 3 липня, губернатор Приморського краю Росії Олєг Кожемяко.

«Гвардії генерал-майор, Герой Росії, Герой Примор'я, заступник головнокомандувача ВМФ Росії, екскомандир 155-ї окремої гвардійської Курської орденів Жукова та Суворова бригади морської піхоти ТОФ (Тихоокеанського флоту – ред.) загинув, виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми», – написав Кожемяко.

За даними російських телеграм-каналів, Міхаіл Гудков, а також ще кілька офіцерів померли внаслідок удару по командному пункту у селищі Корєнєво на Курщині. Наразі Росія підтвердила смерть тільки Гудкова та ще одного російського офіцера Нарімана Шихалієва.

Міхаіл Гудков обійняв посаду заступника головкома російського флоту у березні 2025 року.

Зазначимо, на момент публікації у Генштабу ЗСУ не коментували ліквідацію росіянина.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ ракетним ударом ліквідували виконувача обов’язків командира 8-ї загальновійськової армії Росії, полковника Руслана Горячкіна. Ракети вдарили по будівлі Донецького інституту кольорових металів, де розташовувався штаб 8-ї загальновійськової армії РФ.