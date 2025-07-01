Сили оборони вдарили по російському штабу, що розташовувався у будівлі інституту

Під час рекетного удару по російському штабу в окупованому Донецьку українські військові ліквідували виконувача обов’язків командира 8-ї загальновійськової армії Росії, полковника Руслана Горячкіна. Про це у вівторок, 1 липня, повідомив абхазький телеграм-канал.

Зазначається, що полковник Горячкін помер «при виконанні службового обов'язку на Донецькому напрямку» у понеділок, 30 червня. Відомо, що окупант родом з міста Сухумі невизнаваної Республіки Абхазія.

«З юних років пов’язав своє життя зі Збройними силами РФ, пройшовши шлях від курсанта до командира армії. Своєю загибеллю Руслан Горячкін до кінця підтвердив вірність присязі, Батьківщині та бойовому братству», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що пізно ввечері 30 червня окупований Донецьк зазнав ракетної атаки. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав її «ювелірною роботою по росіянах», заявивши що «там дуже жирно».

Відомо, що ракети вдарили по будівлі Донецького інституту кольорових металів, де розташовувався штаб 8-ї загальновійськової армії РФ. Також під атаку потрапила залізниця у місті Ясинувата Донецької області. Крім того, вибухи пролунали в окупованому Луганську, внаслідок яких на місцевій нафтобазі сталась пожежа. Генштаб Збройних сил України офіційно атаки не коментував.

Додамо, що Горячкін став третім ліквідованим російським військовим з командирського складу 8-ї загальновійськової армії Росії. У 2022 році сили оборони ліквідували генерал-майора Владіміра Фролова, який обіймав посаду заступника командира 8-ї загальновійськової армії Росії, а вже у липні того ж року на війні проти України загинув його наступник генерал-майор Роман Кутузов.

8-ма гвардійська загальновійськова армія Росії – військове об'єднання Сухопутних військ Збройних сил Росії чисельністю в армію. У її склад входять штаб, дві дивізії, кілька бригад, два полки та батальйон. Дислокується у місті Новочеркаськ Ростовської області.

Доповнено 20:20. У пресслужбі Генштабу підтвердили ураження пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії на Донеччині. Втрати окупантів наразі уточнюються.

«Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Водночас у Генштабі про ліквідацію Горячкіна не уточнили.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського командира роти, 23-річного лейтенанта Дмітрія Чеботаря. Раніше російський диктатор Владімір Путін надав Чеботарю звання героя Росії за окупацію села та міста Селидове на Донеччині.