ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Владіміра Фролова
В Україні загинули вже восьмеро російських генералів
Світ — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Владіміра Фролова поховали на Серафимівському кладовищі в Петербурзі
У боях на території України загинув генерал-майор армії РФ Владімір Фролов. 16 квітня його поховали у Петербурзі.
Про смерть генерал-майора Владіміра Фролова повідомили на сайті адміністрації Санкт-Петербурга. Він був заступником командувача 8-ї армії. Його поховали 16 квітня на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Його похорон пройшов із військовими почестями, в церемонії взяв участь губернатор.
Генштаб ЗСУ наразі не повідомляв про ліквідацію генерал-майора РФ Владіміра Фролова.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 квітня українські військові ліквідували близько 20 тис. російських військових. Серед ліквідованих окупантів – восьмеро генералів, зокрема:
- генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ї загальновійськової армії;
- генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
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