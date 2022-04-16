Владіміра Фролова поховали на Серафимівському кладовищі в Петербурзі

У боях на території України загинув генерал-майор армії РФ Владімір Фролов. 16 квітня його поховали у Петербурзі.

Про смерть генерал-майора Владіміра Фролова повідомили на сайті адміністрації Санкт-Петербурга. Він був заступником командувача 8-ї армії. Його поховали 16 квітня на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Його похорон пройшов із військовими почестями, в церемонії взяв участь губернатор.

Генштаб ЗСУ наразі не повідомляв про ліквідацію генерал-майора РФ Владіміра Фролова.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 квітня українські військові ліквідували близько 20 тис. російських військових. Серед ліквідованих окупантів – восьмеро генералів, зокрема: