Роман Кутузов тривалий час воював у Сирії

Під час бойових дій на Луганщині загинув російський генерал-майор Роман Кутузов. Інформацію, яку раніше сьогодні поширювали російські Telegram-канали підтвердив проект «InformNapalm».

Про смерть російського генерала з позивним «Туман» нібито під час «виконання бойового завдання» раніше сьогодні написав депутат Дердуми РФ Дмітрій Саблін, а також Telegram-канали «Л/ДНР».

Зазначається, що загиблий Роман Кутузов до війни в Україні «довгий час працював» у Сирії. Повідомляється, що генерал-майора демілітаризовано та денацифіковано в селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

Обставини смерті генерала у РФ не розкривають, але зауважують, що він «пішов як солдат, як воїн».

Водночас як повідомляє офіцер-морпіх Дмитро Іванов, генерал-майора окупантів ліквідувала артилерія ЗСУ. За інформацією Іванова, Кутузов помер 5 червня під час штурму одного населеного пункту на Донеччині.

«Наші задвухсотили неабияку птаху – Романа Кутузова. Цілий «генерал-майор». Прославився як людина, яка дуже любила методи пана Жукова і тому кидала м’ясо в бій як… як м’ясо. 5 червня він віддав 1 та 100 бригаді самовбивчий наказ по штурму одного населеного пункту на Донеччині. Війська чи то не поспішали це виконувати, чи взагалі забили на наказ — точно не відомо, але Ромка був вимушений очолити штурм, приїхавши на передову. У результаті роботи нашої арти поїхав додому у пакетику», – розповів Дмитро Іванов у Facebook.

Нагадаємо, вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 5 червня українські військові ліквідували понад 31 тис. російських військових. Серед ліквідованих окупантів – восьмеро генералів, зокрема: