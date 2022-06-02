Канамат Боташев імовірно воював у лавах ПВК «Вагнера»

У Росії підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Канамата Боташева. Саме його літак Су-25 збили львівські десантники у районі Попасної 22 травня. А у четвер, 2 червня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили про похорон генерала.

Як повідомлялося, 22 травня на Луганщині підрозділ протиповітряної оборони львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно поцілив у російський штурмовик з ПЗРК «Ігла».

На підтвердження успішно виконаної операції десантники оприлюднили фото, на якому видно, як горить підбитий російський штурмовик. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ додали, що штурмовик був одномісний. Пілот не встиг катапультуватись і загинув.

Тоді ж у російських тематичних військових пабліках з’явилася інформація про те, що пілотом літака був російський генерал авіації Канамат Боташев, однак офіційної інформації не надходило. І от сьогодні на офіційному сайті Карачаєвського міського округу Карачаево-Черкеської республіки РФ зявилася інформація про похорон льотчика.

Як інформує сайт «Мілітарний», Боташеву було 63 роки. В 2013 році його звільнили з ВМС РФ за розбитий літак Су-27УБ під час відвідин військової частини 23326-2. Там він попросив свого товариша «покатати» його на літаку, де під час невдалого маневру втратив контроль над машиною і катапультувався.

Після різного роду підробітків звільнений російський генерал опинився в Україні. Щоправда, незрозуміло в якому статусі він брав участь у бойових діях.

Не виключено, що Ботишев став найманцем в приватної військової компанії «Вагнер», якій за повідомленням ЗМІ, російське Міноборони почало надавати військову авіацію для обстрілу цілей в Україні. Боташев – льотчик найвищого рангу серед тих, про чию загибель відомо на сьогодні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 червня українські військові ліквідували понад 30 тис. російських військових. Серед ліквідованих окупантів – восьмеро генералів, зокрема: