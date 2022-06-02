У Росії підтвердили ліквідацію на Донбасі російського генерал-майора
Львівські десантники збили літак Канамата Боташева Су-25 у районі Попасної ще 22 травня
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У Росії підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Канамата Боташева. Саме його літак Су-25 збили львівські десантники у районі Попасної 22 травня. А у четвер, 2 червня, російські пропагандистські ЗМІ повідомили про похорон генерала.
Як повідомлялося, 22 травня на Луганщині підрозділ протиповітряної оборони львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно поцілив у російський штурмовик з ПЗРК «Ігла».
На підтвердження успішно виконаної операції десантники оприлюднили фото, на якому видно, як горить підбитий російський штурмовик. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ додали, що штурмовик був одномісний. Пілот не встиг катапультуватись і загинув.
Тоді ж у російських тематичних військових пабліках з’явилася інформація про те, що пілотом літака був російський генерал авіації Канамат Боташев, однак офіційної інформації не надходило. І от сьогодні на офіційному сайті Карачаєвського міського округу Карачаево-Черкеської республіки РФ зявилася інформація про похорон льотчика.
Як інформує сайт «Мілітарний», Боташеву було 63 роки. В 2013 році його звільнили з ВМС РФ за розбитий літак Су-27УБ під час відвідин військової частини 23326-2. Там він попросив свого товариша «покатати» його на літаку, де під час невдалого маневру втратив контроль над машиною і катапультувався.
Після різного роду підробітків звільнений російський генерал опинився в Україні. Щоправда, незрозуміло в якому статусі він брав участь у бойових діях.
Не виключено, що Ботишев став найманцем в приватної військової компанії «Вагнер», якій за повідомленням ЗМІ, російське Міноборони почало надавати військову авіацію для обстрілу цілей в Україні. Боташев – льотчик найвищого рангу серед тих, про чию загибель відомо на сьогодні.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 червня українські військові ліквідували понад 30 тис. російських військових. Серед ліквідованих окупантів – восьмеро генералів, зокрема:
- генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ї загальновійськової армії;
- генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
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