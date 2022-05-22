Пілот штурмовика не встиг катапультуватися

У неділю, 22 травня, українські військові збили на Луганщині російський штурмовик Су-25 «Грач». Підрозділ протиповітряної оборони львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно поцілив у ворожу авіацію.

«Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Цей факт в черговий раз підтверджує професіоналізм воїнів-зенітників Десантно-штурмових військ Збройних сил України», - повідомило командування десантно-штурмових військ.

На підтвердження успішно виконаної операції десантники оприлюднили фото, на якому видно, як горить підбитий російський штурмовик.

У полі горять рештки збитого російського військового літака (фото командування ДШВ)

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ додали, що штурмовик був одномісний. Пілот не встиг катапультуватись.

Нагадаємо, 80 окрема десантно-штурмова бригада зі Львова останнім часом тішить вагомими успіхами під час виконання бойових завдань на сході України. За три дні боїв 18-20 травня львівські десантники знищили 38 одиниць техніки російської армії. А на початку травня 80-а ОДШБ встановила військовий рекорд: під час спроби росіян форсувати річку Сіверський Донець її штурмові та артилерійські підрозділи за два дні важких боїв знищили 73 одиниці ворожої бронетехніки, батальйонно-тактичну групу росіян та вщент рознесли їхню понтонну переправу.