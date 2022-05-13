Росіяни втратили 73 одиниці техніки та цілу батальйонно-тактичну групу

Бійці львівської 80-ї бригади за допомогою інших підрозділів ЗСУ знищили чимало техніки та батальйонно-тактичну групу росіян, які намагалися здійснити понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

«Під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку артилерія 80 окремої десантно-штурмової бригади нанесла потужні удари по ворогу, в результаті яких були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи», – повідомили 13 травня на сторінці бригади у Facebook.

Артилеристи-десантники у взаємодії з розвідкою знищили щонайменше 73 одиниці техніки, зокрема танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі. Після цього ворогу вдалося частково прорватися на протилежний берег, закріпившись на північній околиці населеного пункту. Однак їх зупинили штурмові підрозділи 80 бригади.

«Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК “Джавелін” та “NLAW”, наші бійці добре дали «по зубах» окупантам, які тікаючи вирішили залишити зброю та майно», – зазначили у бригаді.

Десантники не тільки зламали плани ворога наступу через річку, але й знищили цілу батальйонно-тактичну групу мотострілецької бригади.