Бойовий вертоліт армії РФ збили на Луганщині

У четвер, 12 травня, десантники 81-бригади збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28, вартістю близько 15 млн доларів.

«Вчора на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець», – повідомило у п’ятницю, 13 травня, командування десантно-штурмових військ.

Ударний вертоліт Мі-28 призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки в умовах активної вогневої протидії, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. Вартість такого вертольота – близько 15 млн доларів.

«Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт», – відзначають десантники.

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни ЗСУ знищили вже 200 російських літаків та 162 гелікоптери.