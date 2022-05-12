Понад 70 одиниць військової техніки було знищено під час невдалої переправи російських військ через річку Сіверський Донець

За чотири дні росіяни втратили понад сім десятків одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами біля селища Білогорівка на Луганщині. Сталося це під час невдалих спроб російських військ переправитися через річку Сіверський Донець.

За інформацією в Telegram-каналі волонтерської спільноти InformNapalm, понад 70 одиниць військової техніки було знищено під час невдалої переправи російських військ через річку Сіверський Донець у Луганській області. Загалом було знищено/покинуто 73 одиниці російської техніки, в тому числі батальйонну технічну групу (БТГ).

«За мінімальними підрахунками понад 70 одиниць військової техніки ЗС РФ втратили внаслідок недавньої невдалої переправи через річку Сіверський Донець в Луганській області. І це тільки один із багаточисленних прикладів професійної роботи української армії зі знешкодження рашистів. Збройні сили РФ втрачають багато техніки та живої сили», – зазначено у повідомленні.

Фото InformNapalm

За даними InformNapalm, сьогодні вдень, 12 травня, росіяни спробували евакуювати десант ЗС РФ, який потрапив у пастку.

«Росіяни спробували евакуювати десант ЗС РФ. Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон та очікувано отримали прильоти на переправі. Після того, як знищили переправу для евакуації, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку. За 4 дні безуспішних спроб переправи рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами», – повідомив з посиланням на InformNapalm у Facebook журналіст Роман Бурко.

Він зазначив, що найбільших втрат зазнала 74 ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Військовослужбовці цього підрозділу брали участь в агресії проти України з 2014 року.

Зазначимо, що, станом на ранок 12 травня, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, становлять понад 26,6 тис. осіб.