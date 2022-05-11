Сили ЗСУ мають певні успіхи на Харківському напрямку, де звільняють населені пункти, однак загалом на лінії фронту зберігається напружена ситуація. Про це заявив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у середу, 11 травня.

За словами Громова, зараз ворог перекидає свої сили на Луганський напрямок.

«На цей час найгарячіша ситуація відбувається на Лиманському напрямку. У районі Харкова противник, після невдалого штурму, перейшов до оборони. На Харківському напрямку сили ЗСУ мають певний успіх та звільняють населені пункти. На Ізюмському напрямку ворог також перейшов до оборони і веде стримуючі дії. Окупант перекидає свої сили на Луганський напрямок», – повідомив він.

Олексій Громов розповів, що зараз триває блокування і вогневий вплив на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

«Зв'язок з цими підрозділами підтримується. На цей напрямок неодноразово доставляли боєприпаси та допомогу. Але це було можливим тільки до моменту, поки це не стало відомо на широкий загал. Після цього ворог здійснив авіаудари та унеможливив допомогу захисникам», – повідомив Громов.

Раніше заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що наразі деблокування Маріуполя військовим шляхом неможливе.