Російські окупанти намагаються взяти під контроль «Азовсталь»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі. Однак Україна застосовує всі можливі дипломатичні інструменти, щоб врятувати захисників Маріуполя, які тримають оборону на заводі «Азовсталь».

«У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів», – сказав Зеленський у зверненні до парламенту Мальти.

Він зазначив, що Україна запитувала у своїх партнерів необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати як військових, так і цивільних. Однак саме тієї зброї і саме в такому обсязі, який потрібен для деблокади міста, поки немає.

Зеленський не сумнівається, що у Росії знають про те, що відбувається в Маріуполі, адже, за його словами, у російської армії був наказ саме зруйнувати місто та вбити якнайбільше людей. І російські літаки постійно скидають авіабомби та фосфорні бомби на будівлі, про які точно знають, що там просто ховаються люди і немає військових.

«Вони заблокували його і з землі, і з моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90% усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні полк «Азов» показав фото поранених захисників «Азовсталі». Бійці закликали ООН та Червоний Хрест врятувати поранених людей, що вже не є комбатантами.