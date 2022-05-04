Окупанти намагаються взяти під контроль «Азовсталь»

У Маріуполі російські війська за підтримки авіації відновили наступ в окремих районах з метою взяття під контроль території заводу Азовсталь. На цей час – безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі «Азовсталі» у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, голова делегації України на переговорах з Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, що перебувають на території заводу «Азовсталь», а війська Росії вже на території підприємства.

«Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території «Азовсталі» перебувають вже», – сказав він.

Також за оперативною інформацією Генштабу, станом на 18:00 4 травня, противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

«Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках», – повідомили у відомстві.

Для цього ворог намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення. Також ворог активізував ракетно-бомбові ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

Нагадаємо, що раніше сьогодні мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що втратив зв’язок із захисниками «Азовсталі». Він зазначив, що наразі бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і мирні жителі.