Внаслідок нічних бомбардувань на «Азовсталі» загинули дві цивільні жінки

У вівторок, 3 травня, російські війська в Маріуполі почали штурмувати «Азовсталь», де досі перебувають цивільні люди та українські військові. Про штурм повідомляють українські видання з посиланням на заступника командира полку «Азов» та начальника патрульної поліції у Маріуполі.

Святослав Паламар (на псевдо «Калина») телефоном повідомив журналістам, що росіяни намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат. «Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі», – передала УП розмову з заступником командира полку «Азов».

У своєму Telegram-каналі полк «Азов» опублікував фото загиблих цивільних жінок. «Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!», – написав «Азов» під фото вбитих жінок.

Начальник управління патрульної поліції у Маріуполі Михайло Вершинін, який також перебуває на«Азовсталі», також підтвердив, що росіяни розпочали штурм. Але Вершинін наголосив, що українські військові продовжують тримати оборону.

«Майже добу була артилерійська та авіаційна підготовка. Як поїхали автобуси, дали паузи і почали хер*чити і вночі, і вдень. Зараз пішли на штурм заводу, у кількох місцях. Тримаємо оборону, відбиваємося», — сказав Вершинін Суспільному.

Нагадаємо, 1 травня, вперше за кілька місяців окупації, вдалося вивезти цивільних маріупольців з «Азовсталі». Проте там досі залишаються сотні людей та військових, які тримають оборону.