Військові медики залишилися без хірургічних інструментів та ліків

Командир 36-ї бригади морських піхотинців Сергій Волина назвав ситуацію в бункерах «Азовсталі» гіршою, ніж просто «гуманітарна катастрофа». Учора росіяни знищили польовий шпиталь, який був розташований у підземеллях заводу. Військові медики залишилися без хірургічних інструментів та ліків. Про це Сергій Волина розповів в інтерв’ю американському каналу CNN, повідомила «Українська правда».

«Вчора був найсильніший авіаудар росіян, пряме влучання по польовому шпиталю, розташованому в підземеллях заводу «Азовсталь». Операційна потрапила під бомбу, всі хірургічні інструменти втрачено, обладнання – все, що треба для хірургічних операцій, знищено», – розповів Волина.

Він заявив, що тепер не має можливості лікувати поранених, особливо тих, що мають кульові й поранення від шрапнелі. Попри те, що разом із ними є військові медики, які роблять все можливе для лікування поранених, після вчорашнього бомбардування у них більше немає хірургічних інструментів.

«Нам терміново потрібні медикаменти, у нас майже не лишилося ліків. Ми не можемо точно сказати, скільки ми ще здатні втримати позиції. Все залежить від дій ворога, а також від удачі. Ми покладаємо великі сподівання, що президенту вдасться домовитися евакуювати нас, або вивезти силою. У нас лишається тільки надія», – заявив Волина.

За його словами, у бункерах перебувають сотні цивільних, зокрема 60 неповнолітніх. Наймолодшій дитині лише 4 місяці.

Також він зазначив, що йому невідомі деталі операції з евакуації цивільних із бункерів «Азовсталі», яка запланована після перемовин Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Києві й Москві. За його словами, він постійно підтримує зв’язок із президентом Володимиром Зеленським, який інформує про всі зусилля української влади з деблокади Маріуполя.

Нагадаємо, 28 квітня російські окупанти розбомбили польовий шпиталь на території «Азовсталі», де лікували важкопоранених цивільних і військових. Під завалами опинилося чимало важкопоранених військових. Обстріли «Азовсталі», де переховується багато мирного населення, тривають вже давно. Російське керівництво наказало зрівняти з землею завод «Азовсталь», обстріли не припинялися, навіть попри вказівки Владіміра Путіна не штурмувати промзону Маріуполя.

28 квітня після перемовин із Зеленським у Києві генсек ООН Гутерріш заявив, що міжнародні організації на чолі з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста готові провести рятувальну операцію з евакуації цивільного населення з «Азовсталі».

Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з «Азовсталі». Але радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.