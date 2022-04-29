Росія не бажає проводити переговори для безпечного виходу людей з «Азовсталі» і не реагує на пропозицію обміняти українських бійців на Віктора Медведчука. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Для нас принципово було б забрати людей наших: не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України ... На жаль, Російська Федерація поки що все це (пропозиції щодо звільнення цивільних і військових у місті, – ред.) ігнорує, бо росіяни на сьогоднішній день репутаційно все втрачають. Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці: вб'ють вони тисячу цивільних чи 10 тисяч», – заявив Подоляк.

Судячи з усього, не допомагає у питанні Маріуполя і доля Медведчука. За словами Подоляка, Медведчука в Україні хтось «брендував» як людину впливову і важливу для Російської Федерації, а з'ясувалось, що він їм практично не потрібний.

«Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників – для них набагато більша, як вони вважають з пропагандистської точки зору, ніж забрати Медведчука чи будь-кого. Тому, на жаль, Медведчук – не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо ... Просто ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не є цінним активом. Взагалі», – підсумував Подоляк.

Зазначимо, що невелика частина Маріуполязалишається неокупованою росіянами. На заводі «Азовсталь» перебуває полк «Азов», морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюютьмісто та завод «Азовсталь», де переховується мирне населення.