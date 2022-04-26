Тільки за минулу ніч росіяни здійснили 35 авіаударів

Російські війська продовжують накривати вогнем завод «Азовсталь», де перебувають захисники Маріуполя, а в підвалах ховаються від обстрілів цивільні. Лише за останню ніч росіяни 35 разів обстріляли завод «Азовсталь», де переховується мирне населення. В одному з цехів виникла пожежа.

«Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше – від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами», – повідомили в Маріупольській міській раді.

Фото Маріупольської міськради

Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та намагаються звільнити цивільних з-під завалів.

Зазначимо, що невелика частина Маріуполя залишається неокупованою росіянами. На заводі «Азовсталь» перебуває полк «Азов», морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто та завод «Азовсталь», де переховується мирне населення. 19 квітня російське керівництво наказало зрівняти з землею завод «Азовсталь». Пізніше Владімір Путін скомандував міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу «не штурмувати» промзону Маріуполя, але російська армія не припинила обстрілів. Зазначимо, що Путін планував залучити до наступу на «Азовсталь» Росгвардію та ФСБ.