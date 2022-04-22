Напередодні Владімір Путін нібито скомандував Сєргєю Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя

За даними української розвідки режим російського воєнного злочинця Владіміра Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод «Азовсталь» в заблокованому Маріуполі, який захищають бійці ЗСУ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня, пише УНІАН.

Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати «Азовсталь».

Своєю чергою Скібіцький заявив, що керівництво РФ, як завжди лукавить.

«Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму «Азовсталі». Але за нашими даними вони планують залучити Росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив», – сказав він.

Нагадаємо, 21 квітня російський диктатор Путін під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу назвав недоцільним штурм «Азовсталі» в Маріуполі і наказав скасувати його. За даними британської розвідки Путін відмовився від штурму промислової зони заводу «Азовсталь» через ризик отримати великі втрати своїх військових.

Однак ввечері 21 квітня стало відомо, що ворог веде масоване бомбардування промзони «Азовсталі». Невелика частина Маріуполя залишається неокупованою росіянами. На заводі «Азовсталь» перебуває полк «Азов», морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його.