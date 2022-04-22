Російський президент Владімір Путін відмовився від штурму промислової зони заводу «Азовсталь» через ризик отримати великі втрати своїх військових. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Повний наземний штурм Росією заводу "Азовсталь", ймовірно, призвів би до величезних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність», – заявили у відомстві.

У міноборони додали, що саме тому Путін вирішив перекинути частину своїх військ у Маріуполі на інші напрямки на сході України.

«Незважаючи на поновлення наступу Росії на схід України, вони все ще страждають від втрат, зазнаних раніше під час конфлікту. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони почали перекидати свою непрацездатну техніку у Росію для ремонту», – йдеться в повідомленні.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович також прокоментував відмову Путіна штурмувати «Азовсталь».

Він також пояснив це рішення можливими великим втратами зі сторони РФ, уточнивши що росіяни «покладуть там найбільш цінний ресурс – штурмову піхоту, яка може виконувати такий складний вид, як штурм міських руїн».

Також Арестович звернув увагу, що бомбардування російських військ надважкими авіабомбами «Азовсталі» не принесли армії РФ бажаного результату. Металургійний комбінат, незважаючи на значні руйнування, продовжує стояти, українські захисники чинять спротив, цивільних не вдалося дістати.

Зазначимо, невелика частина Маріуполя досі залишається неокупованою росіянами. На заводі «Азовсталь» перебуває полк «Азов», морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Владімір Путін скомандував Сєргєю Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. При цьому він наказав заблокувати територію українського міста. Шойгу своєю чергою заявив, що на території «Азовсталі» залишаються 2000 людей.