На заводі «Азовсталь» перебуває полк «Азов», морпіхи та мирні мешканці, зокрема поранені

Попри те, що російський воєнний злочинець Владімір Путін скомандував міністру оборони держави-терориста Росії Сєргєю Шойгу «не штурмувати» промзону Маріуполя, російська армія бомбить «Азовсталь». Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території «Азовсталі». В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території «Азовсталі». Це просто для розуміння «зелених коридорів для Азовсталі» та «перемоги Путіна над Маріуполем»», – повідомив він у Telegram.

Андрющенко впевнений, що окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередині «Азовсталі»: і українських військових, і цивільних.

Зазначимо, що раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Владімір Путін скомандував Сєргєю Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. При цьому він наказав заблокувати територію українського міста. Шойгу своєю чергою заявив, що на території «Азовсталі» залишаються 2000 людей.

Невелика частина Маріуполя залишається неокупованою росіянами. На заводі «Азовсталь» перебуває полк «Азов», морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто і штурмують його.

Крім того, російські загарбники облаштували декілька братських могил у селі Мангуш, неподалік від Маріуполя. Туди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.