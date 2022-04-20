Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

У Маріуполі, який намагаються окупувати російські загарбники, на мирних жителів окупанти почали вдягати білі пов'язки, щоб заплутати ЗСУ. За словами радник мера Маріуполя Петра Андрющенка, у випадку відмови виконувати вимоги окупантів росіяни погрожують розстрілом.

«Окупанти від «м’яких» пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначка «свій-чужий» перейшли до прямих погроз про відкриття вогню на ураження по кожному, хто буде перебувати на вулиці без таких позначок», – йдеться у повідомленні Андрющенка в Telegram.

За словами радника мера, окупанти поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогневих точок.

«Окупанти анонсували черговий, вже майже традиційно щоденний, режим припинення вогню в Маріуполі для «евакуації з Азовсталі» та можливості захисникам скласти зброю.

Вчорашній подібний анонс протягом всього часу анонсованого «припинення вогню» супроводжувався масовими відео штурму та боїв з боку окупантів. Нічого нового, все за Оруелом – Мир це війна, Свобода – це рабство», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, що росіяни погодили гуманітарний коридор з Маріуполя на середу, 20 квітня. З повністю зруйнованого міста насамперед вивезуть жінок, дітей та літніх людей.