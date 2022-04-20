Росіяни погодили гуманітарний коридор з Маріуполя на середу, 20 квітня. З повністю зруйнованого міста насамперед вивезуть жінок, дітей та літніх людей. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук попередила, що можуть відбуватися зміни щодо маршруту та години запланованого коридору, тож закликала стежити за офіційними повідомленнями влади.

Як повідомила Верещук, гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя має відкритися у середу пообіді. Усі, хто хоче сьогодні виїхати з Маріуполя мають зібратися на 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

«З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку. Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії», – написала Верещук.

Колона буде виїжджати з Маріуполя та їхати через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів і до Запоріжжя.

«Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями», – попередила Ірина Верещук.

До слова, гуманітарних коридорів в Україні не було вже три дні.