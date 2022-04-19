Такий вигляд має зараз завод «Азовсталь»

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила аудіоперехоплення розмови, у якій російський військовий розповідає про наказ керівництва «зрівняти із землею» завод «Азовсталь» у Маріуполі. Фрагмент розмови російського загарбника з дружиною СБУ опублікувала в Telegram у вівторок, 19 квітня.

«Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод “Азовсталь”, де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста. Тож рашисти готують 3-тонні “сюрпризи” з неба», – сказано в повідомленні СБУ.

На опублікованому аудіозаписі ростовський командир взводу загарбників, який перебуває у чотирьох кілометрах від заводу, розповів про наказ керівництва.

«Чекаємо тут “сюрпризи” від Росії… трьохтонні з неба… Сказали зрівняти все з землею… Приїжджав підполковник, говорив: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Прикинь, хвиля вибухова буде», – сказав один з окупантів дружині.

На запитання про долю мирного населення він відповів: «Усі поїхали. Усі, хто захотів, усі поїхали. Залишилися одні патріоти й дуже розумні».

Як пише «Суспільне», люди живуть у бомбосховищі на комбінаті «Азовсталь» майже два місяці. Просять евакуацію. Дехто з них розповів, що через обстріли їм навіть страшно піднятися до вбиральні.

За словами командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, російські загарбники стріляють по мирному населенню з усіх видів озброєння.

«Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби. Обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами. В тому числі з кораблів», – розповів Прокопенко.

Маріуполь є однією з найгарячіших точок війни Росії проти України. Місто перебуває в облозі з початку березня, російські війська контролюють частину його території. За словами президента України Володимира Зеленського, якщо Росія знищить українських військових, які захищають Маріуполь від російського вторгнення, у мирних перемовинах з Росією можна буде ставити крапку.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тис. людей. Крім того, за інформацією влади Маріуполя, російські окупанти завезли у місто мобільні крематорії.

Також відомо, що у блокадному Маріуполі залишається ще 130 тис. людей.