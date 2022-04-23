У блокадному Маріуполі росіяни почали зачистку завалів зруйнованого драматичного театру. Вони вивозять тіла загиблих до братської могили в Мангуші Донецької області, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в суботу, 23 квітня.

За його словами, до «зачистки» центру Маріуполя, зокрема драмтеатру, залучили працівників «МНС ДНР». Знайдені тіла жертв упаковують в пластикові мішки. Після їх вивозять у промислову зону в районі Нікольського шосе, а потім – до братської могили в селі Мангуш.

«Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Німеччини, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише у 2018-2019 роках при проведенні реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище», – зазначив Андрющенко.

Також Андрющенко опублікував невеликий фрагмент аудіоперехоплення, де росіяни отримують вказівку їхати тракторами до драмтеатру.

Росіяни розбомбили драмтератр у Маріуполі 16 березня. На той момент він використовувався як бомбосховище, у якому від російських обстрілів ховалися сотні мирних жителів.

25 березня стало відомо, що під руїнами драмтеатру знайшли близько 300 тіл загиблих мирних маріупольців.