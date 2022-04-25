Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів

Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Нові траншеї з’явилися на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста, повідомили в Маріупольській міській раді.

«На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання перевищила 200 метрів», – вказано у повідомленні.

Відомо, що перші траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня — після того, як селище окупували російські військові. На супутниковому знімку Planet видно, що вони 60-70 метрів завдовжки.

Фото «Радіо Свобода»

Через два тижні, на супутниковому знімку від 7 квітня, місце поховання збільшилося. Частина траншей – закопана. А вже 24 квітня були зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

«Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба «трудогодини» напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити», – розповів мер Вадим Бойченко.

Як повідомляє «Радіо Свобода», селище Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, перебуває під окупацією російських військ із 10 березня.

Зазначимо, що російські військові масово захоронюють вбитих цивільних, щоб приховати свої воєнні злочини. Величезну братську могилу раніше виявили у селищі Мангуш біля Маріуполя. Ще одне місце масового захоронення зафіксували на околиці Маріуполя в селищі Виноградне. Звірства росіян також продовжують виявляти на Київщині після звільнення від окупантів. До прикладу, у селищі Бородянка на Київщині нещодавно виявили дві братські могили з тілами мирних мешканців. А кадри жахливих злочинів вчинених проти мирного населення, які були зафіксовані після відступу російських військ, у Бучі облетіли весь світ.