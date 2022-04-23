Наслідки обстрілу росіянами Гуляйполя Запорізької області

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) опублікувало список росіян – воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) з міста Каспійськ у складі 58 армії, які скоюють вбивства, знущання з мирних жителів України на Запорізькому і Маріупольському напрямках.

Загалом у списку – 1963 особи, від командира полку до електрика-кладівника.

У розвідці запевнили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

До слова, українські захисники з 24 лютого по 23 квітня ліквідували близько 21600 російських загарбників.