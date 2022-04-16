Список особового складу подано станом на лютий 2022 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список військовослужбовців 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки, які скоїли воєнні злочини проти народу України. Про це йдеться у дописі ГУР у Facebook.

«Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує», – йдеться в дописі.

Список оприлюднено на сайті відомства. У ньому – дані 157 військових 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки (особливого призначення) ГУ ГШ ЗС РФ, військова частина 25137, м. Калінінград, вул. Дзержинського 152, ВГ №45; м. Черняховськ.

Список особового складу подано станом на лютий 2022 року.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список із 620 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які здійснюють злочинну діяльність на території країн Європи.