Співробітники ФСБ здійснюють злочинну діяльність у країнах Європи

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список із 620 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які здійснюють злочинну діяльність на території країн Європи. «ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи», – йдеться в повідомленні ГУР МОУ у понеділок, 28 березня. Список налічує 620 співробітників ФСБ – вказані їхні прізвища, місце роботи, адреси реєстрації, паспортні дані. Українські розвідники переконані, що «кожен європеєць повинен знати їхні імена». Повний список агентів ФСБ, які діють на території країн Європи, можна переглянути тут.

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