Від початку вторгнення РФ в Україну відносини Владіміра Путіна і російських спецслужб остаточно зіпсувалися. Про це пише німецьке видання Focus з посиланням на журналіста Андрєя Солдатова.

Він нагадав, що перед початком війни Путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сєргєя Наришкіна, а вже згодом стало відомо про чистки серед розвідувального підрозділу ФСБ. Ще через кілька днів заступник начальника Національної гвардії РФ Роман Гаврілов був відправлений у відставку.

За словами Солдатова, усі ці випадки пов’язані з війною і в Кремлі звинувачують в провалі саме спецслужби, а особливо ФСБ.

Солдатов також додав, що велика проблема полягає в самому Путіні, бо той «дотримується непохитних переконань щодо України», тому повідомляти йому інформацію, яка йому не подобається досі ніхто в Росії на це не наважився.

Солдатов вважає, що в «певний момент Путін перестав зважати на думку власної ж розвідки» і вирішив, що сам знає про Україну більше й краще, ніж будь-хто інший.

«Серед усіх людей в апараті безпеки, він, вочевидь, прислухається лише до міністра оборони Шойгу і ще може до секретаря Ради безпеки Патрушева», – сказав Солдатов.

Разом з тим, Путін досі переконаний, що загальний стратегічний план був складений правильно. На думку Солдатова, двірцевий переворот в Москві поки важко уявити, оскільки в країні «немає іншої політичної сили окрім самого Путіна».