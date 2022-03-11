Владімір Путін через невдале вторгнення в Україну почав чистки серед працівників ФСБ. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на журналістів Андрія Солдатова та Ірину Бороган.

Першими «під репресії» попало відділення зовнішньої розвідки ФСБ – заарештовано керівника Сергія Бесєду та його заступника.

Зазначається, що арештовані відповідали в 5-й службі ФСБ за розвідку на території України, і ймовірно, саме вони відповідальні за тезу про «готовність України вітати визволителів».

Саме ця служба відповідала за надання Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. Журналісти припускають, що служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала йому ті дані, які він сам хотів чути.

Серед офіційних причин арешту називають «нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію».