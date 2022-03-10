Путін обірвав усі зв’язки й спілкування з колишнім колом друзів

Володимир Путін максимально ізолювався і наразі спілкується лише з бізнесменом Юрієм Ковальчуком. Про це заявив російський журналіст і політичний оглядач Михайло Зиґарь, пише The New York Times.

Джерела у Кремлі розповіли Зиґарю, що Путін майже ні до кого не дослухається і особисто не спілкується, крім Юрія Ковальчука.

За словами Зиґаря, проблема такої «поганої компанії» Путіна полягає в світогляді Ковальчука, який російський журналіст описує як «суміш гедонізму, православного містицизму, віри в теорії змови щодо впливу США». Зиґарь каже, що разом із Ковальчуком Путін теж поринув у параноїдальне захоплення колишньою величчю Росії та планами її відновлення.

Джерела розповіли Зиґарю, що Путіна «неймовірно дратує» обговорення сучасних проблем економіки й пандемії. Натомість російський диктатор «поринув у вивчення минулого» і тепер переконаний, що «опинився в унікальному історичному становищі, коли він може відновити те, що втратили росіяни».

На підтвердження цієї тези Зиґарь згадує слова французького дипломата, який розповів, що у ході перемовин Путін виклав Макрону довгу лекцію з історії Росії, і Макрон був спантеличений, як на це реагувати.

Співрозмовники Зиґаря кажуть, що, схоже, Ковальчук із Путіним не налякані санкціями та ізоляцією. Навпаки, вони вважають, що запровадження суворих санкцій, ізоляція Росії та еміграція «ненадійних елементів» за кордон тільки зміцнить Росію.

Зиґарь каже, що поки незрозуміло, що робити в цій ситуації, оскільки ніхто не може похитнути віри Путіна – він обірвав усі зв’язки й спілкування з колишнім колом друзів. Навіть Ігор Сєчін, голова «Роснєфті», якого вважали дуже близьким другом Путіна, повинен перебувати на карантині, щоб порозмовляти з російським президентом.

Журналіст додає, що оточення Путіна, упродовж багатьох років переконувало його, що лише він здатен врятувати Росію і це вплинуло на параноїдальну віру Путіна у власну величу та готовність до «відновлення російської величі».