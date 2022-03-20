Владіміра Путіна ліквідують російські еліти, впевнена українська розвідка

У середовищі російської бізнесово-політичної еліти вже формується група впливових осіб опозиційних до президента Владіміра Путіна, які задумали його вбити, повідомило Головне управління розвідки Міноборони у неділю, 20 березня.

Першочергова мета цієї сформовананої еліти – це якнайшвидше відсторонення Путіна від влади та відновлення економічних зв’язків із Заходом, які були зруйновані через вторгення Росії в Україну.

«Певна частина політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна – директора ФСБ Александра Бортнікова. Саме Бортніков останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина – фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортніков та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії», – написало ГУР.

Відомо, що Бортніков та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти ліквідації Путіна. Його можуть отруїти, або він може захворіти на якусь раптову хворобу.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО, раніше повідомляв, що президент Росії Владімір Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення серед олігархів. За їхніми даними, наразі залишилося лише троє «кишенькових» олігархів, які можуть спілкуватись з Путіним особисто. Водночас частина інших олігархів демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них Путін побоюється «удару в спину».