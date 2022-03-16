Сенат рішуче засуджує «насильство, військові злочини», скоєні російськими ЗС під керівництвом Путіна

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента держави-агресорки Владіміра Путіна як військового злочинця. Про це інформує Reuters.

Резолюція, внесена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох сторін, закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі та інші країни націлюватись на російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що Сенат рішуче засуджує «насильство, військові злочини, злочини проти людяності», скоєні російськими збройними силами під керівництвом Путіна.

«Усі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Владімір Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу», – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові перед засіданням.

Зауважимо, що Москва не захопила жодного з 10 найбільших міст країни після свого вторгнення, яке почалося 24 лютого, що стало найбільшим нападом на європейську державу з 1945 року.

Як інформував ZAXID.NET, президент Росії Владімір Путін не виявив зацікавленості в тому, щоб зупинити неспровоковане російське вторгнення в Україну під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, яка відбулася в суботу, 12 березня.