У Гаазі стартувало розслідування щодо військових злочинів, скоєних Росією в Україні. Про це завивив головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан, пише BBC.

Прокурор заявив, що вже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.

«Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та вони стануть основою розслідування», – заявив Карім Хаан.

Нагадаємо, що 27 лютого Україна офіційно подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже цього тижня.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі – найвищий орган правосуддя в Європі, що розглядає справи про геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Суд заснували у 2002 році.

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