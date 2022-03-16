Президент Росії Владімір Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення серед олігархів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, наразі «кишеньковими» залишилися Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко і Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з Путіним особисто.

Водночас «команда олігархів часів Єльцина» демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них Путін побоюється «удару в спину».

Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через санкції.

«Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їхнього фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення», – вважають у ЦПД.

Ці дані підтверджують слова журналіста і політичного оглядача Михайла Зиґаря, який раніше заявляв, що Владімір Путін максимально ізолювався і наразі спілкується лише з бізнесменом Юрієм Ковальчуком.

Співрозмовники Зиґаря кажуть, що, схоже, Ковальчук із Путіним не налякані санкціями та ізоляцією. Навпаки, вони вважають, що запровадження суворих санкцій, ізоляція Росії та еміграція «ненадійних елементів» за кордон тільки зміцнить Росію.