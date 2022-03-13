Президент Росії Владімір Путін не виявив зацікавленості в тому, щоб зупинити неспровоковане російське вторгнення в Україну під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, яка відбулася в суботу, 12 березня.

Макрон і Шольц закликали Путіна припинити бої і погодитися на негайне припинення вогню. Однак офіс президента Франції повідомив, що Путін не продемонстрував наміру припиняти війну, яка, за оцінками, забрала сотні, якщо не тисячі, життів мирних жителів і спричинила масову міграційну кризу в Європі, пише «Радіо Свобода».

Під час розмови президент Франції звинуватив Путіна у брехні за заяви, що українські сили нібито порушили права людини.

Розмова Путіна з Макроном і Шольцом тривала приблизно дві години, пише Le Figaro.

Нагадаємо, Росія безпідставно вторглася в Україну 24 лютого. За цей час вже загинули 1300 українських військових, однак втрати ворога – вдесятеро більші. Точна кількість загиблих цивільних невідома, однак лише в Маріуполі загинули щонайменше 1582 людини. Точну кількість загиблих встановити важко через постійні бойові дії у деяких містах і областях, але вже відомо, що загарбники вбили більше цивільних, ніж військових.

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