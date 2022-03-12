Спочатку обстріл пологового, а потім розстріляні жінки та дитина під час евакуації «зеленим» коридором. Ось так воюють росіяни. Вони не можуть бути гідним суперником українській армії, тому зі злості цинічно вбивають простих українців. Щодо загиблих, то президент Зеленський сьогодні вперше озвучив кількість вбитих українських вояків – близько 1300 військових пожертвували собою заради нашого мирного неба.

ZAXID.NET зібрав підсумки сімнадцятого дня війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва в місті зруйновано 11 приватних будинків, пошкоджено 167 будинків, лікарню, 11 закладів освіти. Російські окупанти також повністю знищили аеропорт у Василькові на Київщині.

Під час евакуації на Київщині росіяни відкрили вогонь по жінках та дітях. В результаті семеро людей загинули, з них одна дитина.

Голова Донецької ОДА сказав, що міста Волновахи більше не існує, уся інфраструктура знищена, звідки також евакуювали більшість населення. Тим часом українська армія збила крилату ракету над Дніпром, звільнила від окупантів ще два населені пункти Чернігівської області та продовжує боронити міста від ворога.

Генштабі ЗСУ повідомив, що ворог суттєво зменшив темпи просування та деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки здачі в полон російськими військовими.

Українська розвідка також інформує, що російські генерали не хочуть продовжувати війну проти України. Окупаційні війська за два тижні зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали.

Втрати російських окупантів

Колона російської техніки застрягла на зораному українському полі. Погрузли в болоті два танка, три САУ, «Буратіно», дві МТ-ЛБ, два бензовоза.

ЗСУ знищили чотири російських гелікоптери та винищувач Су-34, протиповітряна оборона збила російський літак на Харківщині. На Сумщині бійці тероборони захопили три російські танки.

Українські військові ліквідували ще одного російського танкового командира – старшого лейтенанта Ніколая Шумицького. Він був серед окупантів, які захопили Запорізьку атомну електростанцію.

Під час звільнення населених пунктів на Чернігівщині українці захопили 10 одиниць ворожої техніки.

Станом на ранок 12 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 362 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 205 (+40);

артилерійських систем – 135 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 62 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 33 (+2);

літаків – 58 (+1);

гелікоптерів – 83 (+0);

автомобільної техніки – 585 (+27);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Шістьох жінок та дитину росіяни розстріляли під час евакуації на Київщині. Люди рухались заздалегідь погодженим «зеленим» коридором, коли росіяни відкрили вогонь.

Восьмеро людей поранені через нічний обстріл Миколаєва.

Президент України повідомив, що за 17 днів війни загинули близько 1300 українських військових.

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