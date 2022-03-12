Російські окупанти повністю знищили аеропорт у Василькові на Київщині
Ракетним ударом також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами
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Унаслідок ракетних ударів російських військ по Василькову у Київській області сьогодні зранку було повністю знищено місцевий аеропорт. Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович.
«Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують», – сказала вона у відеозверненні.
За словами Баласинович, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.
«Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту», – сказала Баласинович.
Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях.
«У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці», – наголосила вона.
Повідомляється, що на місці працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках.
Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.
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