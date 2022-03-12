Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає

Унаслідок ракетних ударів російських військ по Василькову у Київській області сьогодні зранку було повністю знищено місцевий аеропорт. Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович.

«Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують», – сказала вона у відеозверненні.

За словами Баласинович, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.

«Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту», – сказала Баласинович.

Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях.

«У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці», – наголосила вона.

Повідомляється, що на місці працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

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