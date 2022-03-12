На Сумщині захопили три російські таки та одну самохідну артилерійську установку (САУ)

У п’ятницю, 11 березня, бійці сил територіальної оборони на Сумщині захопили три російські таки та одну самохідну артилерійську установку (САУ). Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

«Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танка фашистської Росії та одну САУ. Як мінімум, двоє 200-х "смажених чебуреків"», – написав Живицький.

Нагадаємо, що тероборона Сумщини завдяки пильності небайдужих мешканців також виявила та взяла в полон 29 росіян, що хотіли перетнути кордон.

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