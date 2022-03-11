Росіяни не чинили опору при затриманні

У Сумській області українці затримали 29 російських військових, які йшли до кордону. Їх помітили мешканці, а затримали поліцейські спільно з представниками тероборони.

«Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Вони йшли по карті на кордон», – повідомили у Нацполіції.

Їх затримали, відповідні органи з’ясують обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району, і злочини, які вчинили на території України.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що полонені в Україні військовослужбовці армії держави-агресорки будуть працювати на відновлення української економіки.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET