Полонені в Україні військовослужбовці армії держави-агресорки будуть працювати на відновлення української економіки. З ними поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, якого цитує прес-служба МВС.

«І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями», – сказав він.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

«Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України», – поінформував він.

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