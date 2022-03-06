Міністерство оборони Росії наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, а коли це неможливо – знищувати їхні тіла. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» на підставі службового документа російського міністерства оборони, який потрапив до українських військових.

«Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдатів. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам’ять», – йдеться в повідомленні.

У документі «для службового користування» вимагається з 1 березня 2022 року вилучити в особового складу, який воює в Україні, документи, які посвідчують особу, в найкоротші терміни вжити заходів для евакуації тіл російських військових з України у нічний час, а також організувати поховання у братських могилах або знищення тіл своїх військових, якщо виконати попередні кроки неможливо.

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