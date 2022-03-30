Головне управління розвідки Міноборони України отримало черговий список російських військовослужбовців, які задіяні до війни в Україні. Це військові 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, і вони теж скоюють воєнні злочини проти народу України.

Наведені особисті дані 75 російських розвідників, їхні посади, військові звання та фото кожного з цих військових злочинців.

«Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України», – написали в ГУР Міноборони України.

Переглянути список можна тут.

Нагадаємо, 14 березня біля Маріуполя українські захисники знищили 17 спецпризначенців ГРУ РФ.