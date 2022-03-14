Знищено техніку, солдатів та спецпризначенців, які тримають в оточенні Маріуполь вже два тижні

За Маріуполь точаться пекельні бої. Попри те, що місто нещадно бомблять, наші воїни знищують ворожу техніку та особовий склад. Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» отримав чергову перемогу.

«За добу в результаті боїв бійцями "Азову" було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись". Також знищено багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії», – повідомили в телеграм-каналі «Азову».

За підсумками доби втрати ворога – 150 осіб, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також там зазначили, що російська армія невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією. Міська рада повідомляє вже про 2357 загиблих мешканців.

У міськраді Маріуполя повідомили, що 14 березня мешканцям на 160 приватних авто вдалося виїхати з міста. Вони прямують до Запоріжжя.

Нагадаємо, 13 березня азовці знищили 6 танків, 2 БТРи, 1 «Тигр» та ворожу піхоту. В полон взяли 12 ворогів.

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