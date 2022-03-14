Українські воїни боронять Маріуполь, який російські нацисти просто знищують

Національна гвардія України біля Маріуполя Донецької області завдала точного удару по бронетехніці та живій силі росіян, внаслідок чого вони втратили можливість обстрілювати місто і просуватися до нього по одному з напрямків.

«Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ Азов точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків», – сказано у повідомленні Нацгвардії.

Зауважимо, що вдень 13 березня полк «Азов» повідомляв про знищення російських піхотинців та російської військової техніки в Маріуполі і взяття 12 полонених.

Зазначимо, що росіяни також бомбардують Маріуполь з повітря. Загалом у місті. Де вже 12 днів немає їжі й тепла, від бомбардувань загинули майже 2200 людей. Окупанти блокують доставку в місто гуманітарних вантажів. Зокрема, вони обстрілюють гуманітарні колони з повітря. Також російські нацисти не дають змоги проводити евакуацію жителів Маріуполя.