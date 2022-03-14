Нацгвардія опублікувала відео знищення живої сили ворога під Маріуполем
Ворог втратив можливість обстрілювати Маріуполь і просуватися на одному з напрямків
Національна гвардія України біля Маріуполя Донецької області завдала точного удару по бронетехніці та живій силі росіян, внаслідок чого вони втратили можливість обстрілювати місто і просуватися до нього по одному з напрямків.
«Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ Азов точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків», – сказано у повідомленні Нацгвардії.
Зауважимо, що вдень 13 березня полк «Азов» повідомляв про знищення російських піхотинців та російської військової техніки в Маріуполі і взяття 12 полонених.
Зазначимо, що росіяни також бомбардують Маріуполь з повітря. Загалом у місті. Де вже 12 днів немає їжі й тепла, від бомбардувань загинули майже 2200 людей. Окупанти блокують доставку в місто гуманітарних вантажів. Зокрема, вони обстрілюють гуманітарні колони з повітря. Також російські нацисти не дають змоги проводити евакуацію жителів Маріуполя.