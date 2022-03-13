12 російських військових взяли в полон у Маріуполі

У Маріуполі українські військові знищили ворожу піхоту росіян і взяли у полон 12 окупантів. Окрім того, українцям вдалося знищити танки, БТРи та ГАЗ Тигр. Про це повідомляє полк «Азов» зранку неділі, 13 березня.

Так, зранку у Маріуполі продовжились запеклі бої з російськими військовими, які намагаються зайти в місто. Сили ворога кількісно переважають, втім сьогодні вони понесли втрати.

«Командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр. Загалом азовцями знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. В полон до азовців потрапило 12 ворогів», – вказано у повідомленні «Азову».

Зараз у Маріуполі тривають бої, українські військові тримають оборону і не впускають ворогів у місто.

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