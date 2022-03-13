Протиповітряна оборона збиває літальні апарати російських окупантів

За минулу добу силам протиповітряної оборони України вдалося знищити два російські вертольоти, два винищувачі та два ворожі безпілотники, якими окупанти завдавали ударів по військових об’єктах України.

«12 березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині», – повідомляє Міноборони у неділю, 13 березня.

За даними Міноборони, 12 березня сили протиповітряної оборони знищили:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Зазначається, що є дані про ураження ще двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗСУ, які потребують уточнення та підтвердження.

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