Над Києвом протиповітряна оборона українських Збройних сил збила два російські літаки. Обидва успішні влучання відбулися близько 9 вечора.

«Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак Повітряно-космічних сил РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак», — повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Фотограф Макс Левін уточнив, що літак впав біля житомирської траси і опублікував відео вибуху.

Згодом у командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що російські винищувачі під Києвом збили зенітний ракетний підрозділ та винищувач авіації Повітряних сил ЗС України.

А поблизу Обухова, що за 20 км на південь від Києва, київський пілот-ас «Привид» збив крилату ракету «Калібр».

Нагадаємо, о 19:50 у Києві була оголошена повітряна тривога. Пізніше над містом були чутні вибухи. Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що це була «робота нашої доблестної ППО».

Додамо, що станом на ранок 7 березня російська армія втратила 46 літаків та 68 гелікоптерів.

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