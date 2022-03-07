Українська ППО збила над Києвом два російські літаки
Над Києвом протиповітряна оборона українських Збройних сил збила два російські літаки. Обидва успішні влучання відбулися близько 9 вечора.
«Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак Повітряно-космічних сил РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак», — повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
Фотограф Макс Левін уточнив, що літак впав біля житомирської траси і опублікував відео вибуху.
Згодом у командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що російські винищувачі під Києвом збили зенітний ракетний підрозділ та винищувач авіації Повітряних сил ЗС України.
А поблизу Обухова, що за 20 км на південь від Києва, київський пілот-ас «Привид» збив крилату ракету «Калібр».
Нагадаємо, о 19:50 у Києві була оголошена повітряна тривога. Пізніше над містом були чутні вибухи. Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що це була «робота нашої доблестної ППО».
Додамо, що станом на ранок 7 березня російська армія втратила 46 літаків та 68 гелікоптерів.
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