Росія задіяла майже 100% своєї бойової потужності, яку вона накопичила на кордоні з Україною. Про це 7 березня повідомило CNN з посиланням на високопосадовця у Пентагоні.

За даними CNN від високопосадовця міністерства оборони США, майже 100% російської техніки, розгорнутої для вторгнення, вже на території України. Також у Пентагоні зафіксували, що Росія запустила понад 625 ракет по Україні.

За переконаннями Пентагону, за повітряний простір над Україною все ще йде боротьба. Однак у США оцінюють, що президент України Володимир Зеленський має в наявності більшість своїх літаків, а також зброю класу «земля-повітря» для захисту українського повітряного простору.

Нагадаємо, американська розвідка неодноразово повідомляла про накопичення російських військ біля українських кордонів. 1 лютого, за трохи більше ніж три тижні до вторгнення, біля українських кордонів було нараховано 120 тис. російських військових, туди Росія стягувала і свою авіацію. 18 лютого на кордоні вже нарахували на 30 тис. військових більше, тобто 150 тис. Детальніше про втрати росіян у війні з Україною читайте у щоденному огляді ZAXID.NET.

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