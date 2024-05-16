Ірландія зменшить виплати до 38,8 євро із 220 євро на тиждень

Уряд Ірландії у вівторок, 14 травня, ухвалив рішення упродовж трьох місяців зменшити соціальні виплати для українських біженців з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Йдеться про безробітних українців, які проживають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих, повідомляють Reuters та The Irish Times з посиланням на міністра фінансів Ірландії Майкла МакГрата [Michael McGrath].

Станом на зараз Ірландія надала прихисток для понад сотні тисяч українців. Безробітні біженці отримують виплати у 232 євро на тиждень та можливість жити у наданому державою житлі. Як пишуть видання, за словами тамтешніх міністрів, аналогічне зменшення виплат для біженців у березні цього року та можливість проживати у державному житлі терміном не довше трьох місяців призвело до зменшення кількості українців, які шукають притулку в Ірландії. Міністр фінансів Майкл МакГрат уточнив, що зміни торкнуться близько третини з 86 тис. українців, які втекли від російського вторгнення та залишилися в Ірландії.

Профільні відомства повинні будуть проінформувати біженців з України про зміни упродовж 12 тижнів.

Як писав ZAXID.NET раніше, до російського вторгнення в Україну в Ірландії проживало 3-4 тис. українців, а після 24 лютого 2022 року, до Ірландії приїхало ще близько 85 тисяч громадян України. Ірландія має один із найвищих показників кількості українських біженців при власному населенні в 5,3 мільйона осіб.