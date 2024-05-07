Уряд Швеції планує пришвидшити реєстрацію українців, які проживають в країні. Це має надати їм низку переваг, зокрема, отримати номери соціального страхування. Про це повідомило Sveriges radio, пише у вівторок, 7 травня, «Європейська правда».

Уряд Швеції розробив законопроект, згідно з яким українці матимуть змогу зареєструватися в національному реєстрі через рік перебування в країні. Наразі для цього українцям потрібно прожити у країні три роки. Нові правила мають вступити у дію 1 листопада. Після реєстрації українці зможуть отримати номер соціального страхування та ще низку переваг.

«Вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою», – розповіла міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Також реєстрація в національному реєстрі дозволить українцям брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка також допомагає вивчати шведську мову.

Крім того, зареєстровані у національному реєстрі українці зможуть отримувати більші виплати, ніж зараз отримують українці сьогодні. Наразі щоденна виплата для українців від Міграційного агентства Швеції становить 71 шведську крону на день (7 євро), а з участю у програмі виплата становитиме 308 шведських крон на день (30 євро).

В уряді Швеції зазначили, станом на 1 листопада 2024 року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані національному реєстрі.